Wien (www.anleihencheck.de) - Auf den Zinsmärkten war letzte Woche bei deutschen Bundesanleihen ein marginaler Aufwärtstrend zu beobachten, während sich die Renditen von US-Staatsanleihen mehrheitlich seitwärts bewegten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ein genauerer Blick offenbare jedoch eine interessante Entwicklung in den USA: Die Finanzmärkte seien in Bezug auf das Ergebnis der nächsten Federal-Reserve-Sitzung am 10. Dezember noch unsicherer geworden. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung sei seit der letzten FOMC-Sitzung, bei der Jerome Powell betont habe, dass eine Senkung im Dezember nicht ausgemacht sei (die Sitzungsprotokolle würden diese Woche veröffentlicht werden), kontinuierlich gesunken. Letzte Woche seien die wahrgenommenen Chancen weiter gefallen und schlussendlich auf einem 50:50-Niveau zwischen einer Senkung und keiner Änderung des Zinsniveaus gelandet. ...

