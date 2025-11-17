Der Leasinganbieter Arval hat sich mit Chargetrip zusammengetan, um eine Routenplanung für mehr als 300.000 elektrische Flottenfahrzeuge in ganz Europa einzuführen. Der neue Arval Route Planner, der auf der Routing-Engine von Chargetrip basiert, ist in den ersten Märkten verfügbar und soll noch in diesem Jahr ausgebaut werden - etwa für Deutschland. Zum Start ist das System in Belgien, Frankreich und Österreich verfügbar, Rumänien soll "in Kürze" ...

