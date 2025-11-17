DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COLOMBIA 03/33 KOBH US195325BB02 17.11.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 06/37 US195325BK01 17.11.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 09/41 US195325BM66 17.11.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 17/27 KOBB US195325DL65 17.11.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 18/29 KOBJ US195325DP79 17.11.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 20/30 US195325DR36 17.11.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 22/33 US195325EF88 17.11.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 23/34 US195325EG61 17.11.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 23/35 US195325EL56 17.11.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 23/53 US195325EM30 17.11.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 24/36 US195325EP60 17.11.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 24/54 US195325EQ44 17.11.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 25/30 US195325ER27 17.11.2025 HZE/EOT
KOLUMBIEN 25/35 US195325ES00 17.11.2025 HZE/EOT
COLOMBIA 16/26 XS1385239006 17.11.2025 HZE/EOT
