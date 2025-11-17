

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.11.2025 / 10:51 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Björn Nachname(n): Söder

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Redcare Pharmacy N.V.

b) LEI

529900JK6UXHY1YKZ082

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: NL0012044747

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 63,975 EUR 127.950,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 63,9750 EUR 127.950,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





