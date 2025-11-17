Der südkoreanische Kospi stemmt sich gegen die Schwäche in Asien. Samsung, Hyundai und weitere Konzerne kündigen gigantische Investitionen in künstliche Intelligenz, Halbleiter und Energie an. Sie reagieren damit auf den neuen Handelsdeal mit den Vereinigten Staaten. Für Anleger öffnet sich jetzt eine spannende Chance.Asiens Börsen starteten verhalten in die Woche. Japan spürte die Spannungen mit China, Hang Seng und Nikkei gaben nach. In Seoul dagegen drehte sich das Bild. Der Kospi legte fast ...

