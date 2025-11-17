Die Zahlen sind solide, die Analysten nicken wohlwollend. Doch Jubel sieht anders aus. Nach den Ergebnissen zum dritten Quartal bestätigen führende Analysehäuser ihre Kaufempfehlungen für den Rüstungskonzern Renk. Die entscheidende Bewegung im Aktienkurs bleibt jedoch aus. Der Grund: Der Markt blickt bereits auf den nächsten, weitaus wichtigeren Termin.Im Detail liefert Renk eine stabile Figur. Das Research-Haus der Deutschen Bank lobt einen höher als erwarteten Auftragseingang sowie ein positiv ...

