Bei Plug Power Inc. geht es derzeit hoch her - Einstiegschance oder No-Go-Aktie? Die Aktie von Plug Power (ISIN: US72919P2020) stürzt weiter ab. Nach einem kurzen, heftigen Short Squeeze kehrt nun die Realität zurück - und die ist für Investoren ernüchternd. Die Kombination aus enttäuschenden Zahlen, strukturellen Geschäftsrisiken und strategischen Unsicherheiten setzt den Kurs massiv unter Druck. Plug Power: Quartalszahlen, die Alarm auslösen Zwar ...

