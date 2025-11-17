Der November war bislang kein guter Monat für die Robinhood-Aktie. Um -17% ging es seit Monatsbeginn mit dem Aktienkurs des Online-Brokers nach unten. Ist die Aktie nach ihrer nun schon seit zwei Jahren anhaltenden Megarallye am Zenit angekommen? Bullische Analysten Wenn es nach den Einschätzungen vieler Analysten geht, dann hat die Robinhood-Aktie noch Luft nach oben. Oberbulle ist derzeit das Analysehaus Citizens, deren Experten ein Kursziel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de