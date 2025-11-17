© Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

Flydubai prüft laut Bloomberg und Reuters eine Mega-Bestellung bei Airbus über bis zu 150 Flugzeuge des Typs A320 - dies wäre eine schlechte Neuigkeit für Boeing, das deutlich kleinere Orders erwartet.Wie Bloomberg am Montag berichtete, verhandelt Airbus mit der staatlichen Fluggesellschaft Flydubai aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über eine Bestellung seines Flugzeugtyps A320. Das europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen soll von Flydubai, einem Stammkunden von Boeing, einen Auftrag über bis zu 150 Flugzeuge erhalten. Der Konkurrent Boeing wird dahingegen voraussichtlich einen Auftrag über 50 Flugzeuge von der Fluggesellschaft verbuchen. Auch Reuters bezieht sich darauf und …