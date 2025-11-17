Die Provinzial Holding AG hat ab 01.03.2026 eine neue Vorständin: Dr. Stefanie Alt übernimmt das Leben-Ressort. Alt wechselt von der TELIS Unternehmensgruppe AG zum Provinzial Konzern. Dr. Stefanie Alt wurde vom Aufsichtsrat der Provinzial Holding AG zur neuen Vorständin berufen. Die 49-Jährige übernimmt das Leben-Ressort. Dieses wird derzeit nach dem Ausscheiden von Guido Schaefers von Finanzvorstand Dr. Ulrich Scholten kommissarisch geleitet.

