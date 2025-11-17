Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Am Dienstag rückt ein prall gefüllter Terminplan die Finanz- und Wirtschaftswelt in den Mittelpunkt. Zahlreiche Unternehmen aus Industrie, Technologie und Finanzsektor legen ihre Quartals- und Jahreszahlen vor oder laden zu Capital Markets bzw. Investor Days ein. Parallel könnten Zinsentscheide sowie frische Konjunkturdaten aus Japan, Deutschland und den USA für zusätzliche Marktbewegung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.