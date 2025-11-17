HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Dank des guten Nicht-Lebensversicherungsgeschäfts habe der Schweizer Rückversicherer im dritten Quartal stark abgeschnitten, lobte Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Seit Jahresbeginn habe sich die Aktie zudem etwas schwächer entwickelt als die europäische Branche./rob/gl/mis



