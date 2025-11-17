FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das dritte Quartal des Solar-Wechselrichterkonzerns sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A0DJ6J9

