ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach der Vorstellung längerfristiger Pläne auf einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die mutigen Ziele für 2030 sollten dem Aktienkurs Rückenwind bescheren, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings brauche es dann auch Beweise, dass die neuen Maschinen bei der Chipindustrie auch gut ankommen./mis/rob

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A1K0235