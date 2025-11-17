Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat ein neues bayerisches Förderprogramm zur Anschaffung von wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen mit einem Umfang von 35 Millionen Euro angekündigt. Dieses soll "in Kürze" starten. Förderfähig werden Fahrzeuge aller Nutzfahrzeugklassen sein, wie das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie mitteilt. Kurz zuvor hatte Aiwanger das neue Förderprogramm bereits am Rande der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net