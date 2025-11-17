© Foto: Dall-E

Der Altcoin-Markt rutscht tief ab, während massive ETF-Abflüsse und schwindende Liquidität die Angst vor einer anhaltenden Bärenphase deutlich verstärken.Die jüngste Verkaufswelle an den globalen Finanzmärkten hat die Kryptoindustrie mit voller Wucht getroffen. Nachdem die Stimmung an den US-Techbörsen abrupt drehte und institutionelle Anleger ihre Risikoexponierung reduzierten, brach Bitcoin unter die Marke von 95.000 US-Dollar ein. Bitcoin hat inzwischen den gesamten 30 Prozent-Anstieg verloren, den er zu Beginn des Jahres verbucht hatte. Ethereum und Co. verlieren zweistellig Gleichzeitig weitete sich der Abverkauf bei großen Altcoins aus - manche verloren innerhalb einer Woche …