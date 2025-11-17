Münster (ots) -Ein Lottospieler aus dem Raum Bochum darf sich über einen Millionengewinn freuen: Bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am vergangenen Samstag (15. November 2025) erzielte er mit sechs richtigen Gewinnzahlen den zweiten Gewinnrang. Damit wird der anonyme WestLotto-Kunde zum Millionär.Die gezogenen Zahlen lauteten: 6, 9, 12, 13, 32 und 39, die Superzahl war die 9. Für den Jackpot, den dieses Mal niemand knacken konnte, fehlte lediglich die passende Superzahl. Den Gewinn im zweiten Rang teilt sich der Nordrhein-Westfale mit einem weiteren Lottospieler aus Bayern. Die Gewinnsumme kann sich dennoch sehen lassen: Jeweils 1.096.985,10 Euro erhalten die beiden Glückspilze und werden damit zu Millionären.Normalschein läuft weiterDer NRW-Glückstipp wurde am 4. November (Dienstag) in einer Annahmestelle im Raum Bochum abgegeben. Mit seinem Normalschein und sechs Spielreihen nimmt der Gewinner noch bis zum 29. November an weiteren Ziehungen teil - die Chance auf zusätzliche Gewinne bleibt also bestehen.SUPER 6-HochgewinnerEin glückliches Händchen hatte noch eine weitere Person aus NRW: Ein Internet-Spielteilnehmer mit Wohnsitz im Raum Leverkusen landete einen Treffer im obersten Rang bei der Zusatzlotterie SUPER 6 und erhält nun 100.000 Euro.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6159858