KI-Aktien gerieten in den vergangenen Wochen in heftige Turbulenzen, weil intensiv darüber diskutiert wird, ob sich in diesem Marktsegment eine Blase gebildet hat. Hinzu kommen Vorwürfe, manche Unternehmen würden ihre Abschreibungen - und damit die Kosten - falsch darstellen. Am vergangenen Dienstag berichtete BÖRSE ONLINE über die Wette des Star-Investors Michael Burry gegen Nvidia und Palantir. Burry wurde bekannt, weil er als einer der ersten ...

