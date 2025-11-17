Siemens Energy (SE) hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 eine beeindruckende Ergebnisse vorgelegt und alle Ziele des Geschäftsjahres 2025 erreicht oder übertroffen. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 9,7% auf 10,43 Milliarden Euro im vierten Quartal, was die Konsensschätzungen um 2% übertraf. Der Auftragseingang belief sich auf 14,21 Milliarden Euro (-2,5% im Vergleich zum Vorjahr; Book-to-Bill-Verhältnis von hochgradigen 1,36x), was die Markterwartungen um beeindruckende 13% übertraf und den Auftragsbestand auf 138 Milliarden Euro ansteigen ließ. Der Gewinn vor Sonderposten (ex-SI) lag bei 471 Millionen Euro (im Vergleich zu einem Verlust von 83 Millionen Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024), wobei eine Margenverbesserung über alle Segmente hinweg aufgrund höherer Volumina und eines besseren Auftragsmixes zu beobachten war. Das Management zeigt sich optimistisch über den gesunden Geschäftstrend. Für das Geschäftsjahr 2026 strebt SE ein Umsatzwachstum von 11%-13% im Vergleich zum Vorjahr, eine Gewinnmarge ex-SI von 9%-11% sowie ein entsprechendes jährliches Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich und eine Marge von 14%-16% bis zum Geschäftsjahr 2028 an. Wir erhöhen unsere Schätzungen und erhöhen unser Kursziel auf 75,00 Euro (zuvor: 65,00 Euro) angesichts der signifikanten Margenverbesserungen, die wir erwarten; dennoch bekräftigen wir unser SELL-Rating aufgrund der hohen Bewertung der Aktie. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-energy-ag





© 2025 mwb research