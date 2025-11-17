Mitteilung der pferdewetten.de AG:

Quartalszahlen bestätigen Turnaround

- Umsatz plus 30,4% gegenüber Q3 2024

- EBITDA plus 0,2 Mio. Euro (minus 7,0 Mio. Euro per Q3 2024)

- Starker Oktober 2025 bringt weitere 0,6 Mio. Euro EBITDA

Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) sieht die Gesellschaft nach einer mehr als herausfordernden Zeit wieder in ruhigere Fahrwasser gleiten.

Mit der Billigung des Jahresabschlusses 2023 durch die Hauptversammlung wurde dieses Kapitel zu den Akten gelegen. Derzeit prüft der neu bestellte Wirtschaftsprüfer den Jahresabschluss 2024.

Pierre Hofer, CEO: "Unser Fokus richtet sich wieder verstärkt auf die operative Entwicklung unserer Gesellschaft. Und wir sind optimistisch, dass wir uns auf einem guten Weg befinden. Dies auch mit der Unterstützung unserer Aktionäre, die uns in den beiden Kapitalerhöhungen in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...