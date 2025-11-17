Viele Unternehmen in der Versicherungsbranche haben erkannt, dass sich im vertrieblichen Außendienst etwas ändern muss, um Know-how nachhaltig zu sichern und Vielfalt zu fördern. Helfen können z. B. ganzheitliche Konzepte zur Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Frauen. Welche Möglichkeiten gibt es? Ein Artikel von Ute Geishauser, Beraterin und Coach für Frauen in der Versicherungsbranche bei Flow im Business, spezialisiert auf soziale Nachhaltigkeit in der AssekuranzDer Vertrieb bleibt das Herzstück ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.