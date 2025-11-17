Unternehmen dürfen Newsletter in der EU auch ohne konkrete Einwilligung verschicken. Das könnte das E-Mail-Marketing für viele Shop-Betreiber:innen erleichtern. Allerdings gibt es dabei auch einiges zu beachten. Für einige Fälle benötigen Unternehmen künftig kein Double-Opt-in von Usern mehr, um ihnen relevante Inhalte via Newsletter zu schicken. Das geht aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-654/23 hervor, welches sich ...

