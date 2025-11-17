Hamburg (www.fondscheck.de) - Die nordIX AG finanziert den lettischen Kfz-Leasing-Spezialisten Finto, um dessen Wachstum in Mittel- und Osteuropa zu unterstützen, so die nordIX AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:nordIX erweitert damit seinen "European Consumer Credit Fund" (ISIN DE000A2P37M1/ WKN A2P37M, AK C; ISIN DE000A3CQVV6/ WKN A3CQVV, AKV) und setzt auf diversifizierte, besicherte Konsumentenfinanzierungen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.