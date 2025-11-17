Hamburg (ots) -Durch die erfolgreiche Vermittlung eines Verkaufes durch die M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc hat der Großhändler Custom Chrome Europe wieder eine Zukunft. Zwei Investoren um die österreichische RWT AG, die bereits im Harley-Davidson After Sales-Markt tätig ist, werden Custom Chrome weiterführen. Das zu den führenden Großhändlern in Europa zählende Unternehmen hatte im Zuge wirtschaftlicher Schwierigkeiten einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Custom Chrome Europe (CCE) vertreibt unter anderem hochwertiges Zubehör und Ersatzteile für Harley-Davidson und Indian Motorcycles.Projektverantwortlicher Partner Dr. Tim Bauer von enomyc sagt: "Es freut mich insbesondere, dass wir ein Team aus Harley-begeisterten Investoren finden konnten, die das Unternehmen mit einem großen Teil der bestehenden Mannschaft fortführen werden."Das zuständige Amtsgericht Bingen am Rhein hatte im April 2025 die vorläufige Eigenverwaltung für Custom Chrome Europe angeordnet. Zum vorläufigen Sachwalter wurde RA Hans-Wilhelm Goetsch (BGP Insolvenzverwalter) aus Wiesbaden bestellt. Dieser hatte gemeinsam mit der Eigenverwaltung, unterstützt durch Dr. Johannes Hancke (HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte), die M&A-Experten von enomyc im Mai 2025 mit der Suche nach einem Investor beauftragt.Über enomyc:enomyc ist eine der führenden Beratungen für strategische Neuausrichtung, Transformation und Wertsteigerung im Mittelstand. Seit 2003 begleitet das Unternehmen branchenübergreifend mittelständische und größere Unternehmen dabei, Wachstumspotenziale zu realisieren, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und Veränderungsprozesse erfolgreich umzusetzen. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und den USA ist enomyc in zentralen Wirtschaftsräumen auf beiden Seiten des Atlantiks präsent. enomyc wurde mehrfach für seine strategische Transformationskompetenz ausgezeichnet - unter anderem regelmäßig als "Beste Berater" (brand eins) sowie von der WirtschaftsWoche.Über BGP Insolvenzverwalter:BGP Insolvenzverwalter ist auf die professionelle Durchführung von Insolvenzverfahren fokussiert. Die in der Gesellschaft tätigen Rechtsanwälte verfügen über eine langjährige Erfahrung und agieren stets mit einem sanierungsorientierten Ansatz.Bei Unternehmensinsolvenzen ist der Anspruch, durch die Weiterführung des Geschäftsbetriebes und Nutzung der besonderen Möglichkeiten eines Insolvenzverfahrens die Chancen auf eine Sanierung zu wahren oder sogar erst wieder zu schaffen und sodann stringent umzusetzen.www.bgp-partner.deÜber HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte:HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte sind spezialisiert auf die Restrukturierung und Sanierung von Unternehmen. Der Fokus liegt stets in nachhaltigen wirtschaftlichen Lösungen, die geprägt von unternehmerischem Verständnis und Sachverstand sind. Mehr unter hezel-hancke.dePressekontakt:Cathleen Möbius, Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmoebius@enomyc.comwww.enomyc.comOriginal-Content von: enomyc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164573/6160033