Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PG44638, Wertpapier-Name: Call 19.06.26 VW Vz 100, wurden aufgehoben: Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PK0RYH7, Wertpapier-Name: Call 18.06.27 VW Vz 120, wurden aufgehoben: Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PK0RYT2, Wertpapier-Name: Call 18.06.27 VW Vz 100, wurden aufgehoben: Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PG6BNJ3, Wertpapier-Name: Put 19.06.26 VW Vz 80, wurden aufgehoben: ISIN Datum Zeit Volumen Preis DE000PG6BNJ3 17.11.2025 09:05:19 10.000 0,37 DE000PG6BNJ3 17.11.2025 09:07:06 3.000 0,36 DE000PG44638 17.11.2025 09:08:55 10.000 0,75 DE000PK0RYH7 17.11.2025 09:09:03 5.000 0,53 DE000PK0RYT2 17.11.2025 09:19:33 5.000 1,07 DE000PK0RYT2 17.11.2025 09:20:31 4.000 1,07

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.