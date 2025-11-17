Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PG44638, Wertpapier-Name: Call 19.06.26 VW Vz 100, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PK0RYH7, Wertpapier-Name: Call 18.06.27 VW Vz 120, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PK0RYT2, Wertpapier-Name: Call 18.06.27 VW Vz 100, wurden aufgehoben:
Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE000PG6BNJ3, Wertpapier-Name: Put 19.06.26 VW Vz 80, wurden aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
DE000PG6BNJ3 17.11.2025 09:05:19 10.000 0,37
DE000PG6BNJ3 17.11.2025 09:07:06 3.000 0,36
DE000PG44638 17.11.2025 09:08:55 10.000 0,75
DE000PK0RYH7 17.11.2025 09:09:03 5.000 0,53
DE000PK0RYT2 17.11.2025 09:19:33 5.000 1,07
DE000PK0RYT2 17.11.2025 09:20:31 4.000 1,07
