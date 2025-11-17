Die NORMA Group ist ein globaler Anbieter im Bereich der Verbindungstechnologie sowie Fluid-Handling-Technologie. Das Unternehmen liefert Klemmen, Verbinder und Flüssigkeitssysteme durch fortschrittliche Fertigungsprozesse. Nach der Veräußerung seiner Wasserwirtschaftseinheit wird die Gruppe an 19 Standorten tätig sein. Das verbleibende Portfolio bedient weltweit Kunden aus der Automobilindustrie und dem Industriesektor. NORMA hebt sich durch qualitativ hochwertige, anwendungsspezifische Lösungen hervor. Der Bereich Mobilität & Neue Energie (MNE) treibt Innovationen für Fahrzeuge voran, wobei der Fokus zunehmend auf leichten Kunststoffkomponenten liegt. Die Industrieanwendungen (IA) bleiben der Hauptschwerpunkt und bieten langlebige, maßgeschneiderte Lösungen für Maschinenbau, Industrie und Energiespeichersysteme. Strukturelle Trends wie Elektrifizierung, Emissionsregulierung und der Ausbau der Infrastruktur unterstützen das langfristige Wachstum. Die Veräußerung der Wasserwirtschaftseinheit stärkt die Liquidität, unterstützt den Schuldenabbau, finanziert spezielle Ausschüttungen an die Aktionäre und schafft M&A-Möglichkeiten im Bereich IA. Wir nehmen die Coverage mit einer BUY-Empfehlung und einem Kursziel von 20,00 EUR auf, was ein Aufwärtspotenzial von 51 % impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/norma-group-se





© 2025 mwb research