© Foto: Richard Drew - APSchwindende Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Federal Reserve und fehlende US-Wirtschaftsdaten setzen Gold unter Druck. Gleichzeitig steigt die Korrelation mit Aktien - laut Experten ein gefährliches ein Muster.Gold steht zum dritten Mal in Folge unter Druck, weil die Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank weiter sinken. Händler zweifeln zunehmend daran, dass die Fed im Dezember die Kreditkosten senkt, zumal zuletzt veröffentlichte Wirtschaftsdaten die Stärke der US-Konjunktur unterstreichen. Niedrigere Zinsen würden Gold normalerweise attraktiver machen, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Entsprechend fielen die Preise erneut um bis zu 0,8 Prozent, nachdem sie bereits in …Den vollständigen Artikel lesen ...
