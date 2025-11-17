© Foto: Richard Drew - AP

Schwindende Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Federal Reserve und fehlende US-Wirtschaftsdaten setzen Gold unter Druck. Gleichzeitig steigt die Korrelation mit Aktien - laut Experten ein gefährliches ein Muster.Gold steht zum dritten Mal in Folge unter Druck, weil die Erwartungen an eine Zinssenkung der US-Notenbank weiter sinken. Händler zweifeln zunehmend daran, dass die Fed im Dezember die Kreditkosten senkt, zumal zuletzt veröffentlichte Wirtschaftsdaten die Stärke der US-Konjunktur unterstreichen. Niedrigere Zinsen würden Gold normalerweise attraktiver machen, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Entsprechend fielen die Preise erneut um bis zu 0,8 Prozent, nachdem sie bereits in …