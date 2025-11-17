XPeng meldet für das Q3 den niedrigsten Nettoverlust seit fünf Jahren und eine Bruttomarge auf Rekordhoch. Dennoch verlieren die in den USA gelisteten ADRs vorbörslich knapp vier Prozent. Der Grund liegt im verhaltenen Ausblick, der trotz starker Zahlen Zweifel am Wachstumskurs nährt. Wie sollten Anleger jetzt handeln?XPeng hat den Umsatz dritten Quartal auf 20,4 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 2,5 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Auslieferungen kletterten auf ...

