Diese MDAX-Aktie ist seit Jahresanfang um 40 Prozent im Wert gefallen und scheinbar geht es aktuell unaufhaltsam nach unten. Doch wie geht es jetzt weiter? Besteht noch Hoffnung auf eine Erholung? Oder kommt bald ein noch deutlicherer Abverkauf? Die Aktien von Delivery Hero sind am Montag unter Druck geblieben. Zuletzt büßten sie als Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Unternehmen 4,1 Prozent auf 16,26 Euro ein. Damit steuern die Papiere des Essenslieferdienstes ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.