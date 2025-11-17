Tim Sweeney, der CEO von Epic Games, hat Microsoft öffentlich wegen Windows 11 kritisiert. Zwei Punkte stören ihn besonders am Betriebssystem. Und damit ist er nicht allein. Epic-CEO Tim Sweeney ist bekannt dafür, öffentlich gerne mal kritische Fragen an große Tech-Unternehmen zu stellen. Diesmal hat er Microsoft wegen Windows 11 ins Visier genommen. Elon Musk springt Tim Sweeney zur Seite Sweeney missfällt, dass die Möglichkeit, die Taskleiste zu ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.