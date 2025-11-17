Südkorea stockt die Förderung zum Jahreswechsel deutlich auf. Mit der neuen "K-mobility global leadership strategy" soll die heimische Zulieferer- und Autoindustrie fit für das KI- und Elektro-Zeitalter gemacht sowie neue Märkte erschlossen werden. Die koreanische Regierung subventioniert den Kauf von Elektro- und Brennstoffzellenautos bereits seit über einem Jahrzehnt und gehört damit zu den Pionieren auf diesem Gebiet. Im kommenden Jahr möchten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
