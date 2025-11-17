Das Projekt "Entwicklung & Herstellung innovativer, faser- und siliziumbasierter Anodenmaterialien für leistungsfähige und nachhaltig produzierte Li-Ionen-Batterien", kurz FACILE, hat zum Ziel, den Energieinhalt von Lithium-Ionen-Akkus durch die Entwicklung von neuartigen Anodenmaterialien auf Siliziumbasis zu steigern. An FACILE sind vier Partnern aus Baden-Württemberg beteiligt, darunter das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung ...

