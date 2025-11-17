© Foto: Dall-E

Trotz heftigem Kurseinbruch hält Saylor unbeirrt an seiner Bitcoin-Offensive fest und verspricht neue Käufe.Inmitten wachsender Marktunsicherheit und einem kräftigen Rücksetzer beim Bitcoin-Kurs hat Michael Saylor, Mitgründer und Executive Chairman von Strategy, Spekulationen über mögliche BTC-Verkäufe des Unternehmens entschieden zurückgewiesen. "Wir haben letzte Woche jeden Tag Bitcoin gekauft" schieb er auf X. In einem Interview mit CNBC sagte er, das Unternehmen beschleunige seine Käufe sogar - ungeachtet des jüngsten Preisrutsches der Kryptowährung unter die Marke von 100.000 US-Dollar. "Wir kaufen Bitcoin, und wir werden unsere nächsten Käufe am Montagmorgen (ET) melden", erklärte …