Montag, 17.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die KI-Comeback-Story des Jahres 2025
WKN: 855686 | ISIN: US2546871060
Walt Disney Aktie: Schwache Umsätze, starke Gewinne - jetzt Aktien kaufen?

Die Walt Disney Aktie steht nach den Zahlen zum vierten Quartal im Fokus der Anleger. Während der Entertainment-Konzern beim Gewinn positiv überraschte, blieben die Umsätze hinter den Erwartungen zurück. Belastungsfaktoren sind vor allem das schwächelnde TV-Geschäft, rückläufige Werbeerlöse und ein enttäuschendes Kinojahr. Gleichzeitig präsentiert sich das Streaming-Segment stärker denn je - und lässt Investoren überlegen, ob jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, Disney Aktien zu kaufen.

