EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 27. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.11.2025 / 13:53 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 27. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 wurden insgesamt Stück 5.000 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 32.818 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 10.11.2025 XETR 1.000 73,1062 73.106,16 11.11.2025 XETR 1.000 72,6938 72.693,80 12.11.2025 XETR 1.000 72,4905 72.490,50 13.11.2025 XETR 1.000 72,4641 72.464,06 14.11.2025 XETR 1.000 71,7575 71.757,50 Gesamt 5.000 72,5024 362.512,02

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 10.11.2025 XETR 965 67,4437 65.083,20 11.11.2025 XETR 1.000 67,1719 67.171,85 12.11.2025 XETR 1.000 66,9180 66.917,95 13.11.2025 XETR 1.000 67,0804 67.080,40 14.11.2025 XETR 17.262 66,2324 1.143.303,30 CEUX 9.591 66,2992 635.875,45 TQEX 1.000 66,3389 66.338,90 AQEU 1.000 66,2934 66.293,35 Gesamt 32.818 66,3680 2.178.064,40

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 14. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 8.566.807 Vorzugsaktien und Stück 2.309.809 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 17. November 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand