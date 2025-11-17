kundenservice@finanzen100.de

Der Schweizer Rückversicherungskonzern wies am Freitag trotz der Schadensbelastung durch die Waldbrände in Kalifornien für die ersten neun Monate von 2025 einen um 85 % auf 4,03 Mrd. $ erhöhten Nettogewinn aus. Die Eigenkapitalrendite verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 13,3 auf 22,5 % zu. Weniger gut kam dagegen am Markt der Rückgang der Prämieneinnahmen um 5 % auf 31,99 Mrd. $ an. Zudem nutzten Anleger das gute Bewertungsniveau für Gewinnmitnahmen und die Aktie tendierte nach den Zahlen fast 4 % schwächer. Swiss-Re-Chef Andreas Berger sieht den Rückversicherer unterdessen "auf sehr gutem Weg", um in laufenden Jahr den angepeilten Gewinn von mehr als 4,4 Mrd. $ zu erreichen.