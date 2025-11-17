München (ots) -
Die Gäste:
Karsten Wildberger (CDU, Bundesdigitalminister)
Jimmy Wales (Wikipedia-Gründer)
Claus Kleber (Fernsehmoderator)
Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler)
Victoria Reichelt (Journalistin)
Annett Meiritz (Handelsblatt)
Bürokratieabbau: Entlastung für Wirtschaft und Bürger
Im Studio: der ehemalige Top-Manager und Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger, CDU.
Fakten vs. Fake News: Trump und der Einfluss des Silicon Valleys
Im Gespräch der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und der langjährige USA-Korrespondent Claus Kleber.
Es kommentieren: der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Journalistin Victoria Reichelt und die Autorin und USA-Expertin Annett Meiritz.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
© 2025 news aktuell