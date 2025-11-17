München (ots) -Die Gäste:Karsten Wildberger (CDU, Bundesdigitalminister)Jimmy Wales (Wikipedia-Gründer)Claus Kleber (Fernsehmoderator)Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler)Victoria Reichelt (Journalistin)Annett Meiritz (Handelsblatt)Bürokratieabbau: Entlastung für Wirtschaft und BürgerIm Studio: der ehemalige Top-Manager und Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger, CDU.Fakten vs. Fake News: Trump und der Einfluss des Silicon ValleysIm Gespräch der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und der langjährige USA-Korrespondent Claus Kleber.Es kommentieren: der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Journalistin Victoria Reichelt und die Autorin und USA-Expertin Annett Meiritz."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6160145

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.