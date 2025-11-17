Vancouver, BC, 17. November 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) ("First American" oder das "Unternehmen") gibt im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 3. November 2025 bekannt, dass sein Firmenname mit Wirkung zum 20. November 2025 in "North American Niobium and Critical Minerals Corp." geändert wird.

Unter dem neuen Firmennamen lautet die neue nationale Wertpapierkennnummer (CUSIP) des Unternehmens 65704Y107 und die neue Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) CA65704Y1079.

Die Stammaktien des Unternehmens werden bereits seit 5. November 2025 an der kanadischen Wertpapierbörse (CSE) unter dem Börsensymbol "NIOB" (das für den neuen Firmennamen steht) gehandelt.

"Der heutige Tag ist ein entscheidender Wendepunkt in der Entwicklung unseres Unternehmens. Durch den Erwerb unseres strategischen Konzessionspakets mit Vorkommen von Niob und kritischen Mineralien in der Provinz Grenville in Quebec und unseren neuen Firmennamen North American Niobium and Critical Minerals Corp. entwickeln wir uns kontinuierlich von einem Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Uran zu einem Marktführer im Bereich der kritischen Mineralien in Nordamerika", so Murray Nye, CEO von First American Uranium. "Niob und ähnliche Metalle sind für die Energiewende und die moderne Fertigungsindustrie unverzichtbar; und unsere Projekte in Quebec machen uns zu einem Vorreiter in diesem chancenreichen Markt. Wir bekennen uns nach wie vor zu einer verantwortungsvollen Exploration, zu starken kommunalen Partnerschaften und zum Aufbau einer sicheren heimischen Versorgung mit kritischen Mineralien für die Zukunft Nordamerikas."

ÜBER FIRST AMERICAN URANIUM INC.

First American Uranium Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und erweitern das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: finance@firstamericanuranium.com

Tel: +1 (647) 984-4204

CSE:NIOB

OTCQB: NIOMF

FWB:IOR

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81854Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81854&tr=1



