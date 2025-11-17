DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen im Minus - Wichtige Woche voraus

DOW JONES--Leichter zeigen sich Europas Börsen am Montagmittag. Der DAX fällt um 0,6 Prozent auf 23.738 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,7 Prozent auf 5.653 Punkte. Die Nervosität ist nach den starken Kursausschlägen der vergangenen Handelstage hoch, denn wichtige Daten werden im Wochenverlauf veröffentlicht: So die Quartalszahlen von Nvidia und der US-Arbeitsmarktbericht für September am Donnerstag.

Dazu stehen nun auch wieder viele andere US-Wirtschaftsdaten an, die aufgrund des "Shutdowns" nicht veröffentlicht wurden. Vor allem die Entscheidungen der US-Notenbank dürften damit ihren Blindflug beenden, künftige Zinsentscheidungen dürften für Marktteilnehmer damit wieder transparenter werden.

In Deutschland im Blick stehen vor allem die Kapitalmarkttage von Deutscher Bank (-0,7%) und Siemens Healthineers (-1,6%). "Beim Kapitalmarkttag werden sicherlich die positiven Perspektiven des operativen Geschäfts besonders unterstrichen werden", so ein Händler. Denn der geplante Spin-Off von 30 Prozent der Aktien durch den Siemens-Mutterkonzern setze die Aktie seit der Bekanntgabe der Pläne unter Druck. Der Spin-Off steht voraussichtlich im kommenden Jahr an. Zuvor müsse eine außerordentliche Hauptversammlung von Siemens dem Plan zustimmen, so der Händler.

Siemens Energy gewinnen dagegen 1,3 Prozent auf 111,95 Euro, die Deutsche Bank hat das Kursziel auf 130 Euro erhöht. Heidelberg Materials ziehen um 1,4 Prozent an. Barclays soll die Aktie auf "Overweight" angehoben haben.

Airbus legen um 1,3 Prozent zu. Der Konzern kann laut einem Medienbericht auf einen Auftrag von FlyDubai hoffen. Dabei gehe es um rund 100 Flugzeuge des Modells A321neo. FlyDubai gelte bisher als Stammkunde von Boeing, heißt es.

In der dritten Reihe schießen Suss Microtec um 8,1 Prozent nach oben. Damit kommen die Aussagen vom Kapitalmarkttag gut an: Der Umsatz soll bis 2030 auf 750 bis 900 Millionen Euro wachsen von voraussichtlich 470 bis 510 Millionen Euro im laufenden Jahr. Die EBIT-Marge soll bis 2030 auf 20 bis 22 Prozent ausgeweitet werden - das wären etwa 9 Prozentpunkte über dem für 2025 angestrebten Niveau. Laut Metzler liegen diese Ziele über den Erwartungen.

Formycon springen um fast 10 Prozent an. Hier treiben gute Nachrichten zu FYB208, einem Biosimilarkandidaten für den Immunologie-Blockbuster Dupixent (Dupilumab). Dieser erzielte im Geschäftsjahr 2024 weltweit einen Umsatz von über 13 Milliarden Euro. Gerechnet werde mit Spitzenumsätzen von über 23 Milliarden Euro bis 2030, so die Analysten der Royal Bank of Canada.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.652,57 -0,7% -41,20 +16,3% Stoxx-50 4.786,28 -0,4% -20,01 +11,6% DAX 23.738,15 -0,6% -138,40 +19,9% MDAX 29.196,27 -0,7% -216,09 +14,9% TecDAX 3.507,91 -0,8% -26,73 +3,4% SDAX 16.159,86 +0,1% 11,11 +17,8% CAC 8.136,46 -0,4% -33,63 +10,7% SMI 12.577,11 -0,5% -57,19 +8,9% ATX 4.822,65 -0,6% -30,74 +32,5% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1602 -0,2% 1,1623 1,1644 +12,2% EUR/JPY 179,57 -0,0% 179,63 179,74 +10,2% EUR/CHF 0,9228 +0,0% 0,9226 0,9222 -1,7% EUR/GBP 0,8798 -0,3% 0,8826 0,8823 +6,6% USD/JPY 154,77 +0,2% 154,53 154,36 -1,8% GBP/USD 1,3187 +0,1% 1,3168 1,3198 +5,2% USD/CNY 7,0810 +0,1% 7,0752 7,0686 -1,9% USD/CNH 7,1085 +0,2% 7,0959 7,0928 -3,2% AUS/USD 0,6523 -0,2% 0,6534 0,6554 +5,6% Bitcoin/USD 95.419,75 +1,4% 94.088,90 101.112,35 -0,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,09 60,09 0% 0,00 -16,7% Brent/ICE 64,33 64,39 -0,1% -0,06 -14,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.076,68 4.083,09 -0,2% -6,41 +55,6% Silber 50,92 50,54 +0,7% 0,38 +75,0% Platin 1.339,56 1.328,67 +0,8% 10,89 +51,7% Kupfer 5,03 5,06 -0,7% -0,04 +22,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

November 17, 2025 07:35 ET (12:35 GMT)

