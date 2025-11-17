Ethereum steht seit Wochen unter Abgabedruck. Gegenüber dem August-Hoch belaufen sich die Abschläge inzwischen auf über -35%. Doch wie sind die weiteren Aussichten für den größten Altcoin? Geht der Bärenmarkt jetzt erst so richtig los oder schafft der Coin den Turnaround? BTC und ETH im Abwärtstrend Im Kryptosektor ist schon seit einigen Wochen die Luft raus. Der Bitcoin hat Anfang Oktober zwar noch einmal ein neues Hoch erklommen, befindet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...