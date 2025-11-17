Immer mehr große Pharma-Unternehmen müssen bei Blockbustern auf absehbare Zeit um günstigere Generika- beziehungsweise Biosimilar-Konkurrenz fürchten. Hintergrund: Viele Patente laufen in den kommenden Jahren aus. Um diese Lücken zu schließen, werden die M&A-Aktivitäten erhöht. Der Bedarf an aussichtsreichen Zukäufen ist so hoch, dass sogar Bieterkämpfe entstehen.Jüngst hat Pfizer die dänische Novo Nordisk ausgestochen. Beide Pharma-Konzerne wollten sich den Adipositas-Spezialisten Metsera unter ...

