DJ Deutsche Bank strebt für 2028 Rendite von über 13 Prozent an

DOW JONES--Die Deutsche Bank hat sich neue Ziele für die nächsten Jahre verordnet. Wie die Bank im Rahmen ihres Kapitalmarkttages in London mitteilte, strebt sie bis 2028 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) von über 13 Prozent an. Die Erträge sollen um 5 Prozent pro Jahr auf 37 Milliarden Euro steigen.

Für das bis Ende des Jahres laufende Programm sieht sich die Bank auf einem guten Weg. Sie will eine Eigenkapitalrendite von über 10 Prozent erreichen. In den ersten neun Monaten 2025 hat sie eine Rendite von 10,9 Prozent erzielt. Die Erträge werden für dieses Jahr bei 32 Milliarden Euro erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 08:13 ET (13:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.