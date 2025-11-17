Amsterdam (ots) -G2A.COM (http://click.agilitypr.delivery/ls/click?upn=u001.rH40-2BdeYysfsezBWR0-2Br7uubuxTzkMLvOf1P96KBI-2FlPVGKZTzIn6broq0pc9qlMl6Wpk1Iuv8eOl-2Ba1S8Ud5-2F9BZzde9mVwW0uUBiA3dStylx-2BTMus2BQ0O4czSzVcop8qo-2FbNJ905D2-2F7oOWAQrvg9JvzqFvONYu8Eowu-2Fptlld0gho-2FcWzudPeBD8GywyQTduB5rpbZts9zrkXFWv9-2F-2Frc-2F2xtyrwhXeQqfk3ehvgkR6xeS1K0Pdlu5a-2BpBWPG1XCvLTXU-2FMjYiA2mrnSWZF-2Fs8LqZq-2BNUm51A7085igraJTDVk-2FJ24B2bo02WWfXeXd0snyzrOdZWb9WcAq-2Fl-2BGr1MblCs2L-2FMaOWWxZrgMusJ2PmKfzar7vB2egu3oW96GGCBMkTmX5A2MbPuoR5xpHKorE2WwoN0-2F8n4xXfGbWjt5ypu6zuYlkapEfOJe3m7Uk3grbV82g-2F1v54RvhNj1BF5Awtsqr2Yb429ruFY8CRRUa0L-2BS7W3NL7oPktyBkbOI_FOjB-2FQ2xkwZAcinuee0v0UneHAAB3bJmfwwPgPgWQZA8eV6-2Fe5CPEx-2F4YuFD-2FYrb2Zmm6tZ586m-2FFvjPu2lfkHJzejb9xkX0fi44HJvUeMQTfUADfTpZCyjHULdrjyXTnbf8Fi9QPPY7Xg-2FnSe9UZk7ZcJFKs8Wk5SnPeI1V6boryLr54FKfM99KAnhSaFPyDXlAm8QYFSg5KjRlZP57ybueqlY1uJZ-2BQUVU2EcR45vjE6oTKMad-2BLX68RuQs5pCL-2FiiyRb-2Bg3xzZDZ2GEKD-2FA-2FhZAx8RR2iWhm2XFp4gL2VQIzzzrfoBnyBdQ8y-2BYyNxIEK4M-2BuaVKve-2FZPemKBTx0e-2Bkga8mVJ3KVEsOP-2FCeuC4eIpUJlYIvaQ-2FD-2BE-2Bjxuj3Rlffo4DirlpVa23IIwYnCzdKpgXEb2UjNekpVt9wso87-2F-2Fuj2gZz6nTjs8zEAi), der weltweit größte Marktplatz für digitale Unterhaltung, lädt Gamer aus aller Welt ein, sich mit der Einführung seiner ersten eigenen Fortnite- Map einer neuen Herausforderung zu stellen. Die Map ist als dreiteiliges Abenteuer konzipiert und verbindet Erkundung, Kampf und geschicklichkeitsbasiertes Plattformspiel zu einem rasanten Wettrennen, bei dem nur die schnellsten Spieler:innen den Sieg davontragen können.Die G2A Fortnite- Map nimmt die Spieler:innen mit auf eine Reise durch drei unterschiedliche Welten. Die erste ist "Forgotten Ruins", wo versteckte Höhlen und uralte Rätsel den Schlüssel zum Weiterkommen bewachen. Als nächstes folgt "CyberCore", eine futuristische Metropole, die von unerbittlichen Feinden belagert wird. Zuletzt noch "New Heights", eine himmelhohe Plattform-Herausforderung, die Präzision und Nervenstärke erfordert. Nur wer alle drei Schlüssel sichert, kann das "Gate 2 Adventure" freischalten.Um die Herausforderung noch spannender zu gestalten, belohnt G2A.COM die schnellsten Spieler:innen mit Steam Deck-Konsolen und exklusiven G2A.COM-Codes. Alle Herausforderer, die die Map abschließen, erhalten einen einzigartigen Code mit der persönlichen Bestzeit. Dieser wird auf einer speziellen Landingpage eingegeben, um zu sehen, ob er zu den Besten gehört."Wir wollten etwas schaffen, das mehr ist als nur eine Kampagne", so Maja Puchalska, Brand and Core Markets Marketing Manager bei G2A.COM. "Diese Fortnite- Map soll den Spieler:innen ein Erlebnis bieten, das Spaß macht, kompetitiv ist und sich lohnt. Das ist unsere Art, die Community zu feiern und Preise anzubieten, die das Gamingerlebnis noch besser machen."So können Spieler:innen der G2A.COM Fortnite-Map beitreten und an der Verlosung teilnehmen:- Den Fortnite-Mapcode eingeben: 4629-8989-5119- Alle drei Missionen abschließen, um das "Gate 2 Adventure" zu öffnen- Den persönlichen Abschlusscode auf der G2A.COM-Landingpage (http://click.agilitypr.delivery/ls/click?upn=u001.rH40-2BdeYysfsezBWR0-2Br7o7aLlPiPS4pJ61EuBTc0z3V7fb2a1eo0Z7XNGWP1Jc6klzu-2FfrIqtf3pOVvnTvF7yHI4OpggCXGQzsozc84cCCHBmE25dNJqUOpg-2F9axYCpL0yFInktqs8oPaORKhceXQ-3D-3DW4V9_FOjB-2FQ2xkwZAcinuee0v0UneHAAB3bJmfwwPgPgWQZA8eV6-2Fe5CPEx-2F4YuFD-2FYrb2Zmm6tZ586m-2FFvjPu2lfkHJzejb9xkX0fi44HJvUeMQTfUADfTpZCyjHULdrjyXTnbf8Fi9QPPY7Xg-2FnSe9UZk7ZcJFKs8Wk5SnPeI1V6boryLr54FKfM99KAnhSaFPyDXlAm8QYFSg5KjRlZP57ybueqlY1uJZ-2BQUVU2EcR45vjE6oTKMad-2BLX68RuQs5pCL-2FiiyRb-2Bg3xzZDZ2GEKD-2FA-2FhZAx8RR2iWhm2XFp4gL2VQIzzzrfoBnyBdQ8y-2BYyN7nC2mZsfSvgISPgAQAJZ4WYbwhNZ4YvCMTpqVCGoV1IURjxTOU4vkTzqIhLdVRJbnuseMUql7GwU-2FrRmU7h7jqb7n8E-2FwHBav-2BB9-2FmHHB9UlP8aX0oNc7hCzkHc6J2k5) eingeben, um bis zum 31. Dezember die Chance auf einen Gewinn zu habenDie G2A Fortnite-Map ist ab sofort weltweit in den Sprachen Englisch, Deutsch, Spanisch, Polnisch und Französisch verfügbar.Pressekontakt:Ranieri Agencyg2a_gy@ranieri.agencyOriginal-Content von: G2A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180593/6160218