London (www.fondscheck.de) - YieldMax® ETFs, einer der am schnellsten wachsenden ETF-Anbieter in den Vereinigten Staaten mit dem vielfältigsten Angebot an Options-Einkommensstrategien, gibt in Partnerschaft mit HANetf die Erweiterung seiner Produktpalette für europäische Anleger mit dem folgenden ETF bekannt: YieldMax® Ultra Option Income Strategy ETC (Ticker: ULTY), so HANetf Ltd. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.