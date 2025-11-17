Novo Nordisk und Eli Lilly liefern sich einen harten Preiskampf in den USA - um Marktanteile und die Pole-Position im Adipositas-Markt. Dass die Dänen in den Vereinigten Staaten etwas ins Hintertreffen geraten sind, soll nun korrigiert werden. Mit neuen Kampfpreisen bietet Novo Nordisk den Amerikanern die Stirn.Ab dem heutigen 17. November können neue Selbstzahler für einen begrenzten Zeitraum die von der FDA zugelassenen Produkte Ozempic (Diabetes) und Wegovy (Adipositas) für 199 Dollar im Monat ...

