© Foto: Picture Alliance

Der Kokoswasserhersteller Vita Coco wächst stark trotz Zöllen. Das Unternehmen erweitert international, kann Umsatz und Gewinn steigern und sieht rund 23 Prozent Kurspotenzial.Kokoswasser macht heute 1,2 Milliarden US-Dollar des auf 300 Milliarden US-Dollar geschätzten US-amerikanischen Marktes für Erfrischungsgetränke aus und bietet den Verbrauchern ein Getränk ohne Zuckerzusatz und laut Aussagen von Mike Kirban, CEO von Vita Coco, mit "3,5-mal so vielen Elektrolyten wie ein führendes Sportgetränk". Die Tetra Paks des in New York ansässigen Unternehmens, Vita Coco, sind Marktführer im Bereich Kokoswasser und dominieren den US-Markt mit einem Marktanteil von 44 Prozent. Die Aktie von Vita …