Der KI-Hype hat die Aktie des Energietechnik-Spezialisten voll erfasst. Nach den starken Quartalszahlen dringt Siemens Energy in neue Höhen vor.Wer hätte das gedacht? Vor genau zwei Jahren, am 17.11.2023, ging die Siemens-Energy-Aktie bei einem Kurs von 11,68 Euro aus dem Handel. Die Papiere waren im absoluten Stimmungstief gefangen, und nichts deutete auf das unglaubliche Comeback hin, was sich in den darauffolgenden 24 Monaten vollziehen würde. Am Montag kletterte die Aktie auf ein neues Rekordhoch von 114,60 Euro. Überzeugende Jahreszahlen und ein optimistischer Ausblick haben den Papiere zusätzlichen Schub verliehen. Der anstehende Kapitalmarkttag am 20.November könnte weitere Impulse …