Frankfurt a.M./Lupburg (ots) -Auf der Formnext 2025, der Leitmesse für die Additive Fertigung, setzt die FIT AG ein ungewöhnliches Zeichen: Statt einer technologischen Leistungsschau präsentiert das Unternehmen mit der Kampagne "Save Whiteout" ein bewusst emotionales Statement. "Whiteout" steht, in Anlehnung an Schneewittchen, sinnbildlich für die Reinheit echter Innovation, die heute allzu oft durch Überregulierung, Angst und Selbstzufriedenheit verdrängt wird. Mit der Installation schafft FIT ein Format, das Ingenieursgeist mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet.Ein Impuls zur ehrlichen AuseinandersetzungDas Whiteout-Projekt von FIT ist keine Produktkampagne und keine Imageaktion. Es ist ein Kommunikationsinstrument, das Aufmerksamkeit auf eine unbequeme Wahrheit lenkt und zu einem offenen, kritischen Dialog über Innovationshemmnisse anregen will.Nicht Lösungen zeigen. Das Problem zeigen.Denn: Unsere Innovationsfähigkeit in Deutschland und in Europa wird nicht durch einen Mangel an Technologien ausgebremst, sondern durch ein innovationsfeindliches Klima, durch unflexible Strukturen, durch Zaghaftigkeit und Angst sowie durch Selbstzufriedenheit.Zu viele additive Initiativen scheiternFIT nutzt die Whiteout-Aktion, um über dieses innovationsfeindliche Klima zu sprechen. Nicht als Provokation um der Provokation willen, sondern als Weckruf. Denn nach 30 Jahren Erfahrung in der Additiven Fertigung zieht das Unternehmen ein klares Fazit: Es muss sich etwas ändern; Innovation wird heutzutage erstickt statt befeuert.Mit Emotion für Aufmerksamkeit sorgenDie bewusst als Kommunikationsinstallation aufgezogene Kampagne hat mit dem Selbstverständnis des Technologiepioniers zu tun, der über den Tellerrand blickt und Verantwortung mit Blick auf die gesamte Branche übernimmt. FIT fällt auf der Formnext absichtlich nicht durch eine technologische Leistungsschau auf, sondern sieht sich als Fürsprecher für eine mutige, verantwortungsbewusste Innovation. Das Ziel ist nicht, Technologie zu liefern, sondern Innovation zu befähigen.Verantwortung und kulturelle Kompetenz statt TechnikCarl Fruth, CEO der FIT AG, erklärt: "Mit Whiteout wollen wir zeigen: wir kuratieren Verantwortung. Es braucht kulturelle Kompetenz, in die Zukunft zu denken. Daher sehen wir uns nicht als ausführender Zulieferer, sondern als strategischer Enabler in drei Rollen: Als Stratege, der den Weg von der Idee zur Industrialisierung gestaltet. Als Technologe natürlich, da wir sämtliche relevanten AM-Verfahren beherrschen. Und als Integrator, der AM in Produktions- und Lieferketten verankert."Fazit: Whiteout ist kein Produkt. Whiteout ist ein Kommunikationstrigger.Die Aktion macht sichtbar, warum Innovation in Deutschland erstickt, macht aber auch Hoffnung, dass sie wieder belebt werden kann. Das Ziel der Messeaktion ist, einen gesellschaftlich relevanten Dialog lostreten. Wer spricht darüber? Welche Entscheider nehmen den Dialog an? Mit dem Format "INVITE WHITEOUT" kann die Installation nach der Messe als kuratierbares Kommunikationsprojekt von Verbänden, Unternehmen oder Organisationen genutzt werden, als Anstoß für Gespräche über Fortschritt, Verantwortung und Innovationskultur.Über die FIT AGDie FIT AG mit Sitz im bayerischen Lupburg ist ein führender Lohnfertiger im Bereich der Additiven Fertigung mit 30 Jahren Erfahrung und bietet eine Vielzahl von additiven Fertigungsverfahren für Prototypen und Sonderserien an. Das Unternehmen unterstreicht seine Position als Innovationsführer in der Branche, indem es laufend neue technologische Maßstäbe in der additiven Fertigung setzt. Carl Fruth, Gründer und Vorstandsvorsitzender der FIT AG, ist ein renommierter AM-Experte und bekannt für offene Worte.www.fit.technologywww.kiss-of-innovation.comPressekontakt:Dr. Elisabeth BauerHead of PRFIT Additive Manufacturing GroupAm Grohberg 192331 Lupburgpr@fit.technology094929429430Original-Content von: FIT AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181434/6160243