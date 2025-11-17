Berlin (ots) -Nothing startet die Black-Friday-Deals und macht Technologie mit ikonischem Design noch zugänglicher. Im Fokus stehen reduzierte Preise für das Flagship-Smartphone Phone (3) sowie Ear (3).Phone (3): transparentes Design, Glyph Matrix und Periskop Kamerasystem für noch mehr kreative Freiheit.12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 569 CHF16 GB RAM und 512 GB Speicher 679 CHFHeadphone (1): immersives Hörerlebnis mit präzisem Sound, Hybrid ANC, intuitiven Bedienelementen und der charakteristischen transparenten Designsprache - 199 CHF.Ear (3): Adaptive Noise Cancellation, integriertes Super Mic im Ladecase und ein überarbeitetes transparentes Design mit Metallakzenten - 149 CHF.Black Friday-AngeboteSmartphones\u25cf Phone (3) 12/256 GB: 569 CHF (statt 699 CHF)\u25cf Phone (3) 16/512 GB: 679 CHF (statt 799 CHF)\u25cf Phone (3a) 8/128 GB: 259 CHF (statt 299 CHF)\u25cf Phone (3a) 12/256 GB: 299 CHF (statt 349 CHF)\u25cf Phone (3a) Pro 12/256 GB: 359 CHF (statt 399 CHF)Audio\u25cf Headphone (1): 199 CHF (statt 259 CHF)\u25cf Ear (3): 149 CHF (statt 169 CHF)\u25cf Ear: 89 CHF (statt 139 CHF)\u25cf Ear (a): 69 CHF (statt 99 CHF)Alle Angebote gelten ab dem 17. November für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen zu den Black-Friday-Deals auf nothing.tech.Über NothingNothing ist ein in London ansässiges Consumer-Tech-Unternehmen, gegründet 2020 - und das einzige neu gegründete Smartphone-Unternehmen der vergangenen zehn Jahre, das sich erfolgreich im Markt etabliert hat. Wir gestalten ein Technologieunternehmen einer anderen Art - eines, das menschliche Kreativität inspiriert, indem es Menschen, Design und Begeisterung wieder in den Mittelpunkt von Technologie stellt. Unsere preisgekrönten Smartphones und Audio-Produkte sehen anders aus, klingen anders und machen Technologie wieder persönlich und unterhaltsam - entwickelt in Zusammenarbeit mit unserer globalen Community. Nothing hat kürzlich eine Series-C-Finanzierungsrunde über 200 Mio. US-Dollar abgeschlossen und wird derzeit mit 1,3 Mrd. US-Dollar bewertet.Pressekontakt:Celina RauterbergBrand Communications Manager DACHcelina.rauterberg@nothing.techTel: +49 151 40383122Original-Content von: Nothing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096249/100936628