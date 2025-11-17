Ein europäischer Energie-Riese zeigt in einem schwachen Rohstoffumfeld eine Stärke, die viele Konkurrenten derzeit vermissen lassen. Während die Branche unter fallenden Preisen leidet, liefert der Konzern steigende Gewinne und beeindruckende Effizienzwerte. Die breite Masse hat die neue Stärke noch nicht erkannt, doch genau das eröffnet jetzt die Chance auf einen explosiven Einstieg.Der Schlüssel liegt in hochprofitablen Projekten, sinkenden Investitionskosten und einem außergewöhnlich starken Free ...

